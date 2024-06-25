Москва, 25 июня, 2024, 15:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого турецкий лидер осудил преступную вылазку террористов в Дагестане и выразил соболезнования семьям погибших, сообщил 25 июня Кремль.

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«Эрдоган решительно осудил преступную вылазку террористов в Дагестане, выразил чувства солидарности с российским народом, искренние соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — сообщил Кремль.

Путин в свою очередь поблагодарил за высказанные соболезнования и поддержку. В ходе беседы лидеры двух стран договорились также продолжить тесную координацию действий на антитеррористическом направлении.

Главы России и Турции договорились о дальнейших личных контактах, в том числе на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане 3–4 июля.

Как сообщало ИА Регнум, группа вооружённых боевиков 23 июня совершила нападение на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. В Следственном комитете 24 июня сообщили, что сотрудники правоохранительных органов установили личности пятерых ликвидированных террористов.

Министерство здравоохранения Дагестана 25 июня сообщило, что количество погибших в результате атак боевиков в Махачкале и Дербенте увеличилось до 21, в числе жертв террористов стражи правопорядка и гражданские лица. По данным Telegram-канала «112», число погибших в результате терактов в Дагестане выросло до 25 человек и ещё 51 пострадал. Погибли 15 силовиков. Их наградят посмертно. Среди жертв террористов был протоиерей Николай Котельников.

В регионе 24, 25 и 26 июня объявили днями траура. По факту нападения возбудили уголовное дело.

Террористы около месяца готовили теракты в Дербенте и Махачкале. По данным источника, именно Котельникова боевики заранее избрали одной из основных целей атаки.