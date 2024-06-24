Дербент, Дагестан, 24 июня, 2024, 16:44 — ИА Регнум. Сотрудников правоохранительных органов, погибших 23 июня при отражении нападений боевиков в Дагестане, представят к государственным наградам России и республики, сообщил журналистам глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

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«Вечная память всем нашим защитникам. <…> Все они достойны представления к госнаградам Российской Федерации и госнаградам Республики Дагестан», — заявил Меликов.

Глава республики отметил, что каждый из сотрудников проявил себя так же мужественно и достойно, как проявляют солдаты в зоне спецоперации.

По словам Меликова, родственникам погибших выплатят по 1 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня вооружённые боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали нападавших. В результате этого погибли свыше 15 правоохранителей и несколько мирных граждан. Кроме того, террористы жестоко убили протоиерея Николая Котельникова. 19 человек закрылись внутри церкви, пытаясь спастись. После произошедшего 24, 25 и 26 июня в Дагестане объявили днями траура.

24 июня стали известны имена 15 полицейских, погибших в результате атаки террористов в Махачкале и Дербенте. Список жертв террористов опубликовало Министерство внутренних дел РФ. При выполнении служебного долга погибли: начальник ОМВД РФ по городу Дагестанские Огни подполковник полиции Мавлудин Хидирнабиев, старший сержант полиции Марат Алиев, младший лейтенант полиции Тамерлан Гасанбеков, оперуполномоченный ОУР ОМВД России по Дербенту капитан полиции Сейфелмелук Гаджиалиев, заместитель командира взвода ОБ ППСП ОМВД России по Дербенту старший лейтенант полиции Эйнар Исмаилов.

Также жертвами нападения террористов стали инспекторы полка ДПС ГИБДД МВД по Дагестану лейтенанты полиции Магомед Магомедов и Ахмед Казимагомедов, сержанты полиции Хабиб Алиев и Магомедрасул Мамаев, младший лейтенант полиции Мугудин Бутаев, полицейские полка ППСП старший лейтенант полиции Тамирлан Ибрагимов, сержанты полиции Султан Джаруллаев и Джалил Гебеков, а также лейтенант полиции Виталий Мезенцев и прапорщик полиции Рамазан Атциев.

Количество погибших в результате трактов увеличилось до 20 человек, а пострадавших — до 46 человек, сообщила 24 июня министр здравоохранения республики Татьяна Беляева. Семь раненых находятся в тяжёлом состоянии. После повторной телемедицинской консультации примут решение об эвакуации раненых за пределы республики, добавила министр здравоохранения.