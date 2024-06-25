Махачкала, 25 июня, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Количество погибших 23 июня в результате атак боевиков в Махачкале и Дербенте выросло до 21, в числе жертв террористов стражи правопорядка и гражданские лица. Об этом 25 июня сообщил минздрав Дагестана в Telegram-канале.

РИА Новости

«Сегодня, к сожалению, число жертв увеличилось до 21 человека, среди которых и правоохранители, и гражданские лица», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что медики продолжают бороться за жизни пострадавших в результате атаки террористов в республике.

Как передавало ИА Регнум, ранее 25 июня глава Дербентского района Дагестана Мавсум Рагимов сообщил, что в больнице скончался 24-летний полицейский. Из-за этого число погибших при терактах в республике сотрудников полиции выросло до 16 человек.

Ранее в этот же день глава Дагестана Сергей Меликов не исключил, что произошедшие в республике теракты — это тщательно спланированная акция, скорее всего, из-за рубежа. По его словам, целью атак боевиков было посеять раздор среди народов России.

Группа боевиков 23 июня совершила вооружённое нападение на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. Правоохранители уничтожили шестерых нападавших. В Следственном комитете 24 июня сообщили, что сотрудники правоохранительных органов установили личности пятерых ликвидированных террористов. В регионе 24, 25 и 26 июня объявили днями траура.