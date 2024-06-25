Махачкала, 25 июня, 2024, 10:01 — ИА Регнум. Число погибших в результате терактов в Дагестане выросло до 25 человек, 51 пострадал, сообщил Telegram-канал «112».

Низами Гаджибалаев/ТАСС

«Среди погибших — 15 силовиков, пять гражданских и пять человек, чьи личности пока не установлены», — сообщил источник.

По его данным, двое из раненых правоохранителей до сих пор находятся в крайне тяжёлом состоянии. Врачи борются за их жизнь. Ещё 13 пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня вооружённые боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. В результате погибли 15 силовиков. Погибших при терактах в Дагестане силовиков наградят посмертно. Среди жертв террористов был протоиерей Николай Котельников. В Дагестане 24, 25 и 26 июня объявили днями траура.

По данным министерства здравоохранения республики, в результате терактов погибли 20 человек, а пострадали 46.

Силовики ликвидировали нападавших. В Следственном комитете 24 июня сообщили, что сотрудники правоохранительных органов установили личности пяти уничтоженных боевиков.

Правоохранители расследуют уголовное дело о нападениях в Дагестане по статьям «Террористический акт», «Незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия» и «Хищение огнестрельного оружия».

Террористы около месяца готовили атаки в Дербенте и Махачкале. По данным источника, именно настоятеля храма боевики заранее избрали одной из основных целей своей атаки.

Президент Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших 23 июня в Севастополе и Дагестане.