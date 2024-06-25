Севастополь, 25 июня, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Из больниц Севастополя выписали семерых пострадавших в результате обстрела ВСУ, четверо из них — дети, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

Пресс-служба правительства Севастополя/ТАСС

«Из севастопольских больниц выписано 7 человек (4 ребёнка, 3 взрослых), пострадавших от обстрела ВСУ 23 июня», — заявил губернатор.

По его словам, в больницах продолжают оставаться 50 пациентов, в том числе 12 детей. Одни из пострадавших находится в тяжёлом стабильном состоянии.

В московские ведущие медучреждения направили 22 человека, из которых 12 — несовершеннолетние. Московские врачи оценивают состояние девяти пациентов как стабильно тяжёлое, два ребёнка находятся в крайне тяжёлом, добавил Развожаев.

Глава региона подчеркнул, что с пациентами в московских клинках работают анестезиологи-реаниматологи, нейро — и сосудистые хирурги, травматологи и другие специалисты. В скором времени пациентам, которым требуется срочная хирургическая помощь, проведут операции. Врачи делают все необходимое для сохранения жизни и здоровья пострадавших, отметил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ 23 июня обстреляли Севастополь американскими ракетами ATACMS с кассетной боевой частью. В Минобороны отметили, что силы ПВО перехватили четыре ракеты, однако в воздухе произошёл подрыв осколочной боевой части пятой ракеты, что привело к жертвам среди мирного населения.

В результате агрессии украинских войск погибли четыре человека. Трое из них были местными жителями, а один прибыл из другого региона России. 22 пострадавших, в том числе 12 детей, транспортировали из Севастополя в Москву. Врачи, которые их сопровождали, оценили состояние пациентов как удовлетворительное. По их словам, они перенесли полёт хорошо, без ухудшения состояния.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко 25 июня сообщил, что в стационарах Севастополя и Москвы остаются 77 пострадавших. По его словам, 14 пациентов находятся в тяжёлом состоянии. По информации Российской детской клинической больницы, четверо эвакуированных в неё из Севастополя детей остаются в тяжёлом состоянии. Доктор медицинских наук, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Дмитрий Прометной сообщил, что у троих мальчиков и одной девочки минно-взрывные травмы и осколочные ранения.