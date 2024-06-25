Москва, 25 июня, 2024, 09:05 — ИА Регнум. Четверо пострадавших при ракетном обстреле ВСУ Севастополя детей, эвакуированных в Российскую детскую клиническую больницу в Москве, остаются в тяжёлом состоянии. Об этом 25 июня сообщили в Telegram-канале РДКБ.

Пресс-служба Минздрава РФ/РИА Новости

Как рассказал доктор медицинских наук, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Дмитрий Прометной, в отделение реанимации и интенсивной терапии больницы доставили пострадавших детей в возрасте от 8 до 15 лет — троих мальчиков и одну девочку.

«Состояние пациентов тяжёлое, обусловлено минно-взрывными травмами и осколочными ранениями», — сказал он.

По словам медика, пациентам при поступлении провели компьютерную томографию и в ближайшее время проведут комплекс диагностических процедур, после чего выберут тактику лечения, включая хирургические операции.

Уточняется, что детей доставили в Москву спецбортом МЧС и они получают в многопрофильном детском федеральном центре всю необходимую высококвалифицированную медпомощь.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что отсутствие реакции секретариата всемирной организации на удар ВСУ по Севастополю ракетами ATACMS с кассетной боевой частью говорит о том, что этот орган ведёт политику двойных стандартов. Он также обвинил западные СМИ в замалчивании совершённого украинскими военными теракта, в результате которого погибли мирные жители города.

ВСУ 23 июня обстреляли Севастополь американскими ракетами ATACMS с кассетной боевой частью. В Минобороны отметили, что силы ПВО перехватили четыре ракеты, однако в воздухе произошёл подрыв осколочной боевой части пятой ракеты, что привело к жертвам среди мирного населения.

В результате агрессии украинских войск погибли четыре человека, пострадали 153 мирных жителя, 79 из них, включая 27 детей, госпитализировали. В военном ведомстве подчеркнули, что ответственность за этот удар несут в том числе США, поставившие Киеву эти ракеты, а также американские специалисты вводят полётные задания в ATACMS. Министр иностранных дел России Сергей Лавров позднее напомнил, что США не допускают использования ВСУ американского оружия без участия собственных военных.