Москва, 24 июня, 2024, 20:23 — ИА Регнум. Раненных в ходе атаки ВСУ по Севастополю доставили в Москву. Врачи, которые их сопровождали, оценивают состояние пациентов как удовлетворительное, сообщил 24 июня RT.

МЧС РФ

«Они перенесли полёт хорошо, без ухудшения состояния», — процитировали журналисты одного из медиков.

Пострадавших доставили с помощью спецборта МЧС России. Самолёт приземлился в аэропорту подмосковного Жуковского.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня ВСУ атаковали Севастополь, запустив по нему пять произведённых в США оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Силы ПВО отразили удар, но подрыв боевой части у одной ракеты в воздухе привёл к гибели и ранениям среди мирных жителей.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что от удара погибли четыре человека. Трое из них — местные жители, а один — приехал из другого региона.

Пострадали от атаки ВСУ, согласно последним данным департамента здравоохранения города, 153 мирных жителя. 79 из них, в том числе 27 детей, госпитализировали.

Минобороны России назвало США ответственными за удар по Севастополю, так как они передали киевскому режиму ракеты, а полётные задания для них ввели американские специалисты, опираясь на данных спутниковой разведки США. Эта атака не останется без ответа, отметили в министерстве.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что причастность Вашингтона не взывает сомнений. Глава МИД заявил, что даже при поставке американских вооружений Киеву их не допускается использовать без участия военных из США.