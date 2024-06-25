Москва, 25 июня, 2024, 10:31 — ИА Регнум. В стационарах Севастополя и Москвы остаются 77 пострадавших при обстреле города во стороны ВСУ 23 июня. Об этом 25 июня на открытии нового отделения радиотерапии Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Пресс-служба Минздрава РФ/РИА Новости

«Всего в Севастополе и в Москве сегодня находятся 77 человек, пострадавших, на стационарном лечении, из них в тяжёлом состоянии 14 пациентов», ― уточнил глава ведомства.

Мурашко напомнил, что накануне 22 пациентов эвакуировали бортом МЧС в Москву совместно со столичным департаментом здравоохранения, 12 их них ― дети.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ 23 июня обстреляли Севастополь американскими ракетами ATACMS с кассетной боевой частью. В Минобороны отметили, что силы ПВО перехватили четыре ракеты, однако в воздухе произошёл подрыв осколочной боевой части пятой ракеты, что привело к жертвам среди мирного населения.

В результате агрессии украинских войск погибли четыре человека. Трое из них были местными жителями, а один прибыл из другого региона России. Также пострадали 153 мирных жителя, 79 из них, включая 27 детей, госпитализировали.

Мурашко 24 июня заявил, что 22 пострадавших транспортируют из Севастополя в Москву и разместят в столичных медицинских федеральных центрах и больницах. В тот же день раненных в ходе атаки ВСУ по Севастополю спецбортом МЧС доставили в Москву. Врачи, которые их сопровождали, оценили состояние пациентов как удовлетворительное. По их словам, они перенесли полёт хорошо, без ухудшения состояния.

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила, что двое пострадавших детей находятся в крайне тяжёлом состоянии, а ещё шестеро — в реанимации.

Доктор медицинских наук, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Дмитрий Прометной, в отделение реанимации и интенсивной терапии Российскую детскую клиническую больницу доставили пострадавших детей в возрасте от 8 до 15 лет — троих мальчиков и одну девочку. Они остаются в тяжёлом состоянии.

Президент России Владимир Путин 24 июня выразил глубокие соболезнования родственникам погибших 23 июня в Севастополе. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, российский лидер находится на постоянной связи с силовым блоком, с медиками и даёт им все необходимые поручения.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала атаку украинских войск по Севастополю ритуальным преступлением. Она отметила, что Киев неслучайно выбрал для этого праздник православной Троицы.

В Минобороны подчеркнули, что ответственность за этот удар несут в том числе США, поставившие Киеву эти ракеты, а также американские специалисты вводят полётные задания в ATACMS. Министр иностранных дел России Сергей Лавров позднее напомнил, что США не допускают использования ВСУ американского оружия без участия собственных военных.