Москва, 24 июня, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Мирное предложение президента России Владимира Путина по урегулированию ситуации Украине остаётся в силе и после атаки Вооружённых сил Украины на Севастополь. Об этом 24 июня в ходе брифинга заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Александр Казаков/РИА Новости

«Да», ― ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Песков также напомнил, что глава государства сам отвечал на такой вопрос на пресс-конференции в Ханое 20 июня, где он объяснил временные рамки.

Как передавало ИА Регнум, 14 июня Путин заявил, что Москва готова возобновить переговоры по урегулированию конфликта. В числе условий для их начала глава государства назвал полный вывод ВСУ из новых российских регионов в границах, которые были у них в составе Украины, и отказ Киева от вступления в НАТО.

Президент также назвал условием переговоров отмену антироссийских санкций Запада. При этом он указал на необходимость зафиксировать базовые соглашения по мирному урегулированию конфликта международными договорами, где пропишут права, свободы и интересы русскоязычных граждан на Украине. Путин также указал на необходимость Киеву и Западу признать новые территориальные реалии и статус Крыма с Севастополем, а также ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей как субъектов России.

Путин напомнил, что достигнутые договорённости с Украиной в Стамбуле в 2022 году были приемлемы для Киева, и подчеркнул, что Москва готова к переговорам с украинской стороной на базе минских и стамбульских соглашений. Глава государства также подчеркнул, что ему неизвестно о каких-то сигналах о готовности к переговорам со стороны Верховной рады Украины.

7 июня Путин, комментируя перспективы мирных переговоров по Украине, заявил, что киевский режим не имеет легитимности. Он отметил, что вести диалог с Киевом получится, только если предварительно «разгромить» его, потому что иначе нынешнее руководство Украины не станет выполнять никакие договорённости. Путин добавил, что киевский режим регулярно говорит одно, а поступает по-другому.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя считает, что западным странам стоит последовать мирному предложению России по урегулированию украинского конфликта, пока не поздно. Он подчеркнул, что российское предложение направлено на реальное завершение конфликта, а не на его заморозку. Это позволит постепенно восстанавливать отношения доверия и добрососедства между Россией и Украиной и в целом Европой, заявил постпред.

Обозреватель британского новостного сайта UnHerd Ральф Шелльхаммер считает, что Украине стоит прислушаться к мирным предложениям Путина, в таком случае у неё ещё останется шанс стать процветающей страной.