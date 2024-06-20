Ханой, 20 июня, 2024, 19:31 — ИА Регнум. Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Москва готова к диалогу с Киевом на базе стамбульских и минских договорённостей, заявил президент России Владимир Путин.

Александр Кряжев/РИА Новости Российско-украинские переговоры в Белоруссии

«Если ведение переговоров связывается с выводом наших войск, о чём мечтает киевский режим, то, судя по всему, этого никогда не случится, потому что киевский режим не хочет уходить от власти, не хочет проводить нормальных выборов в соответствии с Конституцией Украины. То есть они будут вечно тянуть с прекращением огня и они заинтересованы в том, чтобы наши войска оставались на этих территориях, потому что не заинтересованы в проведении выборов», — отметил российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что ему неизвестно о каких-то сигналах о переговорах со стороны Верховной рады.

Как передавало ИА Регнум, 7 июня президент РФ Владимир Путин, комментируя перспективы мирных переговоров по Украине, заявил, что киевский режим не имеет легитимности. Российский лидер отметил, что вести диалог с Киевом получится, только если предварительно «разгромить» его.

Глава государства пояснил, что нынешние руководство Украины не станет выполнять никакие договорённости, если не сделать этого. Он добавил, что киевский режим регулярно говорит одно, а поступает по-другому.

Россия искренне хотела договориться с Украиной на мирных переговорах в 2022 году, делегация от Украины выражала такое же желание, заявил помощник президента Владимир Мединский, возглавлявший переговорную группу от РФ в Стамбуле.

В Стамбуле российская и украинская делегации пришли к договорённостям о внеблоковом и неядерном статусе Украины и гарантиях безопасности для неё. Но киевский режим отказался от достигнутых договорённостей, а его глава Владимир Зеленский заявил, что Украина будет добиваться возвращения к границам 1991 года.

Арахамия в ноябре 2023 года признал, что мирные переговоры в Стамбуле сорвал тогдашний британский премьер Борис Джонсон, который и убедил Киев продолжать боевые действия.

Президент России Владимир Путин 17 июня 2023 года на встрече с руководителями стран Африки показал им парафированный мирный договор с Украиной, предусматривающий положение о нейтралитете Киева и гарантии безопасности. Он также продемонстрировал проект стамбульского договора, в котором были учтены различные положения, в том числе количество единиц военной техники и личного состава. Украинские власти отказались от договорённостей, как только Россия отвела войска от Киева, подчеркнул президент.