Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 17:42 — ИА Регнум. Киевский режим нелегитимен, заявил 7 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент Владимир Путин.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент ответил на вопрос о перспективах мирных переговоров по Украине.

«Здесь проблема, конечно есть, потому что действующие власти (Украины — Прим. ред.), судя по всему, так предварительный, даже беглый анализ законодательства Украины показывает, легитимность утратили», — заявил Путин.

Вести диалог с Киевом можно, только предварительно «разгромив» его, без этого нынешние руководители Украины не будут выполнять никакие договорённости, отметил глава государства.

Договорённости должны быть надёжными и отвечать интересам России, в том время как руководители киевского режима регулярно говорят одно, а делают другое, сказал президент.

«Вы правы в том, что договариваться с такой публикой очень сложно, они обманывают на каждом шаге, говорят одно — делают другое, и это печально», — отметил глава государства.

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Путин также рассказал, что однажды «один экс-руководитель европейской страны» сказал ему, что мирные договорённости после военных конфликтов могут основываться либо на победе, либо на поражении.

«Мы, конечно, стремимся и добьёмся победы», — сказал президент.

Ранее Путин отмечал, что украинское законодательство не предусматривает продления полномочий президента страны без проведения выборов и что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и его спикер.

Как передавало ИА Регнум, Кремль и МИД неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году.

Россия и Украина давно бы договорились, если бы украинскими военными командовали те, кто руководствуется национальными интересами, а не интересами хозяев, заявил в мае Владимир Путин.

ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. Своё участие в форуме подтвердили 136 стран и территорий. Главная тема — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

В приветствии к участникам форума Путин отметил, что ПМЭФ должен дать старт новым перспективным инициативам и проектам, послужить наращиванию взаимовыгодного сотрудничества между странами и народами.