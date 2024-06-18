Вашингтон, 19 июня, 2024, 01:19 — ИА Регнум. Западным странам стоит последовать мирному предложению России по урегулированию украинского конфликта, пока не поздно, заявил 18 июня постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Un.org Постоянный представитель России при ООН и в Совете Безопасности ООН Василий Небензя

На заседании СБ ООН Небензя подчеркнул, что российское предложение направлено на реальное завершение конфликта, а не на его заморозку. Это позволит постепенно восстанавливать отношения доверия и добрососедства между Россией и Украиной и в целом Европой.

По словам дипломата, необходимы кардинальные изменения вектора мышления политических элит на Западе, их принципиальный отказ от использования Украины против России, отказ НАТО от агрессивной политики, возвращение к нормальному диалогу по всему комплексу глобальной безопасности при обязательном учёте интересов всех государств-членов. Лишь это позволит избежать дальнейшей эскалации, поэтому Россия призывает последовать предложению, пока не поздно, заключил он.

Как передавало ИА Регнум, 14 июня на встрече с руководством МИД президент Владимир Путин назвал условие, при котором Россия согласится возобновить переговоры по мирному урегулированию кризиса на Украине. Это полный вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Глава государства добавил, что Россия требует признания новых регионов частью страны, нейтрального внеблокового безъядерного статуса для Украины, её демилитаризации и денацификации. Позиция Москвы предполагает и отмену всех западных санкций. Путин подчеркнул, что предложения направлены не на заморозку конфликта, а на его окончательное завершение.

Граница санитарного пояса может установиться не в пользу Украины, если киевский режим откажется от предложений Путина, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. В таком случае, где именно будет оканчиваться граница санитарного пояса, о котором говорил глава государства, пока невозможно сказать, добавил он.