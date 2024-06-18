Небензя предложил Западу принять предложение России по Украине
Небензя призвал Запад принять предложение России по Украине, пока не поздно
Вашингтон, 19 июня, 2024, 01:19 — ИА Регнум. Западным странам стоит последовать мирному предложению России по урегулированию украинского конфликта, пока не поздно, заявил 18 июня постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
На заседании СБ ООН Небензя подчеркнул, что российское предложение направлено на реальное завершение конфликта, а не на его заморозку. Это позволит постепенно восстанавливать отношения доверия и добрососедства между Россией и Украиной и в целом Европой.
По словам дипломата, необходимы кардинальные изменения вектора мышления политических элит на Западе, их принципиальный отказ от использования Украины против России, отказ НАТО от агрессивной политики, возвращение к нормальному диалогу по всему комплексу глобальной безопасности при обязательном учёте интересов всех государств-членов. Лишь это позволит избежать дальнейшей эскалации, поэтому Россия призывает последовать предложению, пока не поздно, заключил он.
Как передавало ИА Регнум, 14 июня на встрече с руководством МИД президент Владимир Путин назвал условие, при котором Россия согласится возобновить переговоры по мирному урегулированию кризиса на Украине. Это полный вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Глава государства добавил, что Россия требует признания новых регионов частью страны, нейтрального внеблокового безъядерного статуса для Украины, её демилитаризации и денацификации. Позиция Москвы предполагает и отмену всех западных санкций. Путин подчеркнул, что предложения направлены не на заморозку конфликта, а на его окончательное завершение.
Граница санитарного пояса может установиться не в пользу Украины, если киевский режим откажется от предложений Путина, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. В таком случае, где именно будет оканчиваться граница санитарного пояса, о котором говорил глава государства, пока невозможно сказать, добавил он.