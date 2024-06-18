Лондон, 18 июня, 2024, 04:35 — ИА Регнум. Украине стоит прислушаться к мирным предложениям президента России Владимира Путина, в таком случае у неё ещё останется шанс стать процветающей страной. Своим мнением поделился обозреватель британского новостного сайта UnHerd Ральф Шелльхаммер.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

«При всей продолжающейся финансовой и военной помощи к настоящему моменту уже стало ясно, что никакое наступление ВСУ не сможет вернуть всю утраченную территорию. Для этого потребуется не только передача самых передовых западных систем вооружения, но и разрешение наносить глубокие и постоянные удары по территории России», — пояснил автор.

Шелльхаммер считает, что предложения Путина выглядят для Украины более позитивно, чем дальнейшая эскалация конфликта и угроза ядерной войны. К тому же мирное предложение Москвы содержит в себе скрытые возможности для Украины, поскольку даже в урезанном виде страна может стать процветающей. В качестве примера журналист привёл Южную Корею после 1953 года и Западную Германию после 1945 года.

Как передавало ИА Регнум, 14 июня Владимир Путин назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта: киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России, а также вывести свои войска с их территории. Как только Киев заявит о готовности к такому решению и начнёт реальный вывод войск, официально уведомит об отказе от планов вступления в НАТО, Россия незамедлительно прекратит огонь и начнёт переговоры, заверил глава государства.

Швейцарская конференция по Украине не внесла никакого вклада в продвижение подлинного урегулирования конфликта. Даже западные лидеры в ходе саммита отмечали, что добиться урегулирования конфликта без участия России невозможно. Участники мероприятия, хотели они того или нет, были вынуждены учитывать выдвинутые Путиным предложения, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.