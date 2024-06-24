Севастополь, 24 июня, 2024, 07:05 — ИА Регнум. В Севастополе водитель автобуса Александр рассказал «Известиям» подробности эвакуации людей из-под обстрелов украинских боевиков.

army.mil Пуск ракеты ATACMS

По его словам, он двигался по маршруту с площади Захарова в сторону пляжа. Пока ехал, прогремели взрывы.

«Приехал вниз, начали уже выбегать оттуда люди с круглыми глазами, напуганные. Начал их вывозить, действовал по обстановке», — продолжил водитель.

По собственной инициативе он вывез с опасной зоны первую партию людей. Затем водитель проинформировал о ситуации своё руководство. Следующий рейс Александр выполнял уже по указанию начальника.

Водитель признался, что с вывозимых с пляжа пассажиров не брал денег за проезд. Руководитель также поддержал подчинённого.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ 23 июня выпустили по Севастополю пять оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Средства ПВО перехватили цели, обломки одной ракеты упали в прибрежной зоне. В результате погибли четыре человека, в том числе двое детей, в больницы обратился 151 пострадавший.

Ночью 24 июня в Севастополь прилетела бригада медиков Федерального центра медицины катастроф. 35 специалистов развезли по больницам. Врачи сразу же приступили к осмотру пострадавших.

В Пентагоне от комментариев удара ВСУ по Севастополю отказались.

Обстрел Севастополя американскими ракетами ATACMS продемонстрировал, что власти США окончательно встали на сторону международного терроризма, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Кассетные боеприпасы в ракетах не могут быть запущены без участия американских специалистов и поддержки со стороны разведки США, указал дипломат. Он добавил, что Белый дом демонстративно поддерживает преступления киевского режима, потворствует ударам бандеровцев по мирному населению.

Американский политик, член палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор Грин резко прокомментировала удар украинской армии по Севастополю ракетами ATACMS. Она заявила, что «этого не должно было случиться». Грин сравнила пляж, куда упали обломки ракеты, с пляжем Флориды.