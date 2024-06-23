Москва, 24 июня, 2024, 01:11 — ИА Регнум. Минобороны США знает о террористическом ударе украинской армии по Севастополю американскими ракетами ATACMS, но что-либо сказать по этому поводу, ведомству нечего.

Иван Шилов ИА Регнум ATACMS

«Мы видели эти сообщения, и нам нечего сказать», — цитирует «РИА Новости» письменный ответ представителя Пентагона.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ утром 23 июня выпустили по Севастополю пять оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Средства ПВО перехватили цели, обломки одной ракеты упали в прибрежной зоне.

За медицинской помощью в больницы города обратился уже 151 человек, госпитализированы 82 пострадавших, в их числе около 30 детей разного возраста. Уточнённые данные сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев вечером 23 июня.

По информации на 21:00, погибли четыре человека — двое взрослых и два ребёнка.