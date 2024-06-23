Севастополь, 24 июня, 2024, 02:39 — ИА Регнум. В Севастополь ночью 24 июня бортом МЧС России прилетела сводная бригада медиков Федерального центра медицины катастроф, врачи учреждений, подведомственных Минздраву РФ, департаменту здравоохранения Москвы, специалисты-психологи МЧС. Специалисты прибыли по поручению президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Анна Рыжкова ИА REGNUM В Севастополе

По информации губернатора, 35 специалистов развезли по больницам. Врачи сразу же приступили к осмотру пострадавших.

«К утру они оценят необходимость и возможность транспортабельности пациентов», — написал Развожаев, добавив, что уже утром сообщит подробности.

Как передавало ИА Регнум, укронацисты утром 23 июня выпустили по Севастополю пять оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Средства ПВО перехватили цели, обломки одной ракеты упали в прибрежной зоне.

За медицинской помощью в больницы Севастополя обратился 151 человек, госпитализированы 82 пострадавших, в их числе около 30 детей разного возраста.