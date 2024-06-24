Вашингтон, 24 июня, 2024, 05:25 — ИА Регнум. Американский политик, член палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор Грин резко прокомментировала удар украинской армии по Севастополю ракетами ATACMS, заявив, что «этого не должно было случиться». При этом она сравнила пляж, куда упали обломки ракеты, с пляжем Флориды.

Иван Шилов ИА Регнум Конгресс США, Украина

Грин предложила американцам представить, что российская армия, используя свой спутник, выпустила кассетные боеприпасы по пляжу во Флориде.

«Единственная граница, которую должны защищать американские военные, — это наша собственная граница, а конституция обязывает федеральное правительство защищать штаты. Этого не должно было случиться», — написала конгрессвумен на своей странице в соцсети X.

Как сообщало ИА Регнум, обстрел Севастополя американскими ракетами ATACMS продемонстрировал, что власти США окончательно встали на сторону международного терроризма. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Пентагон знает о террористическом ударе украинской армии по Севастополю американскими ракетами ATACMS, но что-либо сказать по этому поводу ведомству нечего.

ВСУ утром 23 июня выпустили по Севастополю пять оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Средства ПВО перехватили цели, обломки одной ракеты упали в прибрежной зоне.

За медицинской помощью в больницы города обратился уже 151 человек, госпитализированы 82 пострадавших, в их числе около 30 детей разного возраста. В числе погибших — двое детей и двое взрослых.