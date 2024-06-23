Севастополь, 23 июня, 2024, 14:42 — ИА Регнум. Число погибших при ракетной атаке ВСУ на Севастополь увеличилось до трёх, погибли в том числе двое детей, сообщил 23 июня глава города Михаил Развожаев.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Ранее сообщалось, что жертвами атаки ВСУ стали два человека, в том числе двухлетний ребёнок.

Удар был нанесён баллистическими ракетами с кассетными боеприпасами, заявил губернатор в своём Telegram-канале.

Количество раненых выросло почти до 100 человек. Всем пострадавшим оказывается помощь, отметил Развожаев.

«Сегодня, в светлый праздник Троицы, у нас большое горе. Враг нанес удар исподтишка, в то время, когда мирные жители кто возвращался со службы, кто уже поехал с детьми на море», — написал губернатор.

Он также выразил соболезнования близким погибших и заявил, что их семьям будет оказана помощь.

Как передавало ИА Регнум, Минобороны ранее сообщило, что для атаки на Севастополь украинские войска использовали полученные от США оперативно-тактические ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями.

Днём 23 июня Развожаев проинформировал, что в небе над акваторией Севастополя были уничтожены пять воздушных целей. Осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. На Северной стороне города в результате падения осколков ракеты произошло возгорание жилого дома, а в районе пансионата «Лазурь» загорелся лес.

Ранее губернатор сообщил о работе ПВО в Севастополе. ВС РФ ведут работу по уничтожению воздушных целей, отметил Развожаев. Он призвал жителей укрыться в безопасных местах. Ранее в этот же день сообщалось о временном перекрытии движения автомобильного транспорта по Крымскому мосту.