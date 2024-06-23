Москва, 23 июня, 2024, 16:29 — ИА Регнум. В результате атаки ВСУ по Севастополю пострадали 27 детей, пятеро находятся в тяжёлом состоянии, сообщила 23 июня уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

Алексей Мальгавко/РИА Новости

«Приходят данные из Севастополя. Предварительно, среди пострадавших 27 детей, пятеро в тяжелом состоянии — за их жизнь борются врачи. Молимся», — написала она в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 23 июня ВСУ, по данным Минобороны, выпустили по Севастополю пять оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Средства ПВО перехватили цели, обломки одной ракеты упали в прибрежной зоне.

В результате атаки, по предварительным данным, погибли три человека, в том числе двое детей. По данным Минздрава РФ, в результате атаки пострадали 124 человека.

Атака ВСУ на Севастополь является продолжением террора против мирного населения, заявила уполномоченный президента РФ по правам человека Татьяна Москалькова. Светлый праздник Троицы стал днём скорби, отметила она, выразив соболезнования родным и близким погибших.

Дата для нанесения удара была выбрана не случайно, атака ВСУ — ритуальное преступление, подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.