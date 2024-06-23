Москва, 23 июня, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Атака Вооружённых сил Украины (ВСУ) по мирным жителям в Севастополе не останется без ответа, заявили в Министерстве обороны России.

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В оборонном ведомстве подчеркнули, что вся ответственность за атаку лежит на США, которые поставили Украине оружие, а также на киевском режиме, с территории которого этот удар был нанесён.

«Подобные действия не останутся безответными», — добавили в Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, днём 23 июня ВСУ выпустили по Севастополю пять оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями, сообщали в Минобороны. Средства ПВО перехватили цели, обломки одной ракеты упали в прибрежной зоне.

В результате атаки, по предварительным данным, погибли три человека, в том числе двое детей. По данным Минздрава РФ, в результате атаки пострадали 124 человека.

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова уточнила, что в результате атаки ВСУ пострадали 27 детей, пятеро находятся в тяжёлом состоянии.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что 24 июня объявлен днём траура.

По факту атаки ВСУ Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Атака ВСУ на Севастополь является продолжение террора против мирного населения, заявила уполномоченный президента РФ по правам человека Татьяна Москалькова. Светлый праздник Троицы стал днём скорби, отметила она, выразив соболезнования родным и близким погибших.

Дата для нанесения удара была выбрана неслучайно, атака ВСУ — ритуальное преступление, подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.