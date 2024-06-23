Москалькова назвала атаку ВСУ на Севастополь террором
Москалькова назвала атаку ВСУ на Севастополь террором против мирного населения
Москва, 23 июня, 2024, 14:58 — ИА Регнум. Атака Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Севастополь 23 июня является продолжением террора против мирного населения, заявила уполномоченный президента России по правам человека Татьяна Москалькова.
«Киевский режим продолжает террор против мирного населения. Светлый Праздник Троицы стал днём скорби», — написала Москалькова в Telegram-канале.
Омбудсмен выразила соболезнования родным и близким погибших, а также пожелала выздоровления всем раненым.
Как передавало ИА Регнум, днём 23 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев проинформировал, что в небе над акваторией Севастополя были уничтожены пять воздушных целей. Осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. На Северной стороне города в результате падения осколков ракеты произошло возгорание жилого дома, а в районе пансионата «Лазурь» загорелся лес.
В результате атаки ВСУ погибли три человека, включая двух детей. Пострадали почти 100 человек, уточнил Развожаев.
По данным Минобороны, ВСУ выпустили по Севастополю пять оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Средства ПВО перехватили четыре из них над акваторией Чёрного моря. Пятая ракета, отклонившись от курса, взорвалась над городом.