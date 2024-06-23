Москва, 23 июня, 2024, 14:58 — ИА Регнум. Атака Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Севастополь 23 июня является продолжением террора против мирного населения, заявила уполномоченный президента России по правам человека Татьяна Москалькова.

David Tesinsky/Look Press Global

«Киевский режим продолжает террор против мирного населения. Светлый Праздник Троицы стал днём скорби», — написала Москалькова в Telegram-канале.

Омбудсмен выразила соболезнования родным и близким погибших, а также пожелала выздоровления всем раненым.

Как передавало ИА Регнум, днём 23 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев проинформировал, что в небе над акваторией Севастополя были уничтожены пять воздушных целей. Осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. На Северной стороне города в результате падения осколков ракеты произошло возгорание жилого дома, а в районе пансионата «Лазурь» загорелся лес.

В результате атаки ВСУ погибли три человека, включая двух детей. Пострадали почти 100 человек, уточнил Развожаев.

По данным Минобороны, ВСУ выпустили по Севастополю пять оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Средства ПВО перехватили четыре из них над акваторией Чёрного моря. Пятая ракета, отклонившись от курса, взорвалась над городом.