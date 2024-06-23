Москва, 23 июня, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Москва не оставит безнаказанным удар ВСУ по Севастополю, меры будут носить военный и правовой характер, заявил 23 июня посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в эфире телеканала «Россия-24».

Наталья Селиверстова/РИА Новости

По его словам, это способ давления, способ посеять некую панику, однако киевский режим «сильно забывает об ответных возможностях, о том, что они получат в ответ».

«Потому что безнаказанными эти действия не останутся, как с военной, так и правовой точки зрения», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, 23 июня ВСУ, по данным Минобороны, выпустили по Севастополю пять оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями.

В результате атаки, по предварительным данным, погибли три человека, в том числе двое детей. По данным Минздрава РФ, в результате атаки пострадали 124 человека, среди них 27 — дети, пятеро из них находятся в тяжёлом состоянии. Ранения получили люди, находившиеся на пляже и прилегающих территориях.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. В Минобороны РФ заявили, атака Вооружённых сил Украины по мирным жителям в Севастополе не останется без ответа. Там отметили, что для удара были задействованы американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, снаряжённые кассетными боевыми частями. Все полётные задания в ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки, а потому ответственность за преднамеренный удар по мирным жителям несёт прежде всего Вашингтон, поставивший это оружие на Украину, подчеркнуло Минобороны.

Атака ВСУ на Севастополь является продолжение террора против мирного населения, заявила уполномоченный президента РФ по правам человека Татьяна Москалькова. Светлый праздник Троицы стал днём скорби, отметила она, выразив соболезнования родным и близким погибших.

Дата для нанесения удара была выбрана неслучайно, атака ВСУ — ритуальное преступление, подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.