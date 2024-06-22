Варшава, 22 июня, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Военные самолёты Польши и других стран НАТО в ночь на 22 июня были подняты в небо над республикой из-за «интенсивных» действий ВС России на территории Украины, сообщило оперативное командование польских вооружённых сил на своей странице в соцсети X (Twitter).

Grzegorz Michalowski/EPA/ТАСС

Ведомство опубликовало предупреждение для жителей некоторых регионов Польши.

«Предупреждаем, что в юго-восточной части страны может быть повышенный уровень шума, поскольку в нашем воздушном пространстве были подняты в небо польские и союзные самолёты», — отмечалось в сообщении.

Утром оперативное командование Польши сообщило, что военные самолёты вернулись на базы, и отметило, что для системы противовоздушной обороны страны ночь была «очень напряжённой».

С аналогичным заявлением польское командование выступало и ранее, в том числе 12 июня. Предупреждение также адресовывалось жителям граничащих с Украиной юго-восточных регионов страны.

Как передавало ИА Регнум, ранее 22 июня украинские СМИ сообщали о взрыве на киевской ТЭЦ. Кроме того, по этим данным, ночью взрывы прогремели в Павлограде Днепропетровской области, в Волынской и Винницкой областях, в городе Стрые Львовской области. На территории Львовской области получил повреждение объект критической энергетической инфраструктуры, сообщили власти региона.

В ночь на 22 июня ВС РФ в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам российской энергетики нанесли групповой удар по объектам на Украине, сообщило позднее Министерство обороны РФ. Удары высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками наносились по объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК киевского режима, складам боеприпасов и авиационных средств поражения, которые поставили ВСУ западные страны, отмечалось в сообщении. Все назначенные объекты были поражены. Удар был нанесён в ответ на попытки Киева атаковать энергетическую инфраструктуру РФ, добавило Минобороны.