Варшава, 12 июня, 2024, 05:07 — ИА Регнум. Самолёты подняли в воздух Польша и её союзники якобы в связи с активностью дальней авиации России. Об этом 12 июня сообщает Оперативное командование Вооружённых сил Польши на своей странице в соцсети Х.

Gerard van der Schaaf Истребитель F-16 ВВС Польши

«Внимание, в юго-восточной части страны может наблюдаться повышенный уровень шума, что связано с началом работы в нашем воздушном пространстве польских и союзных самолетов. Этой ночью наблюдается усиленная активность дальней авиации Российской Федерации», — утверждается в сообщении.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ВС Польши поднимали самолёты 1 июня в связи с «интенсивной деятельностью» авиации России. Снижение уровня угрозы польское командование объявило через три часа.

26 мая польские ВВС подняли самолёты якобы из-за активности авиации России. Несколько подобных инцидентов произошло в апреле.

Российское Минобороны неоднократно заявляло, что самолёты ВКС России все полёты выполняют в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.