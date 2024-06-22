Сеул, 22 июня, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Атомный авианосец Соединённых Штатов Америки Theodore Roosevelt прибыл в порт Пусан в Южной Корее на фоне углубления сотрудничества России и КНДР, пишет южнокорейское агентство Yonhap.

Yonhap

«Theodore Roosevelt (CVN-71) прибыл 21 июня в военно-морской порт в юго-восточном городе Пусан … в рамках демонстрации силы против растущих угроз со стороны КНДР, вызванных углублением военного сотрудничества Пхеньяна с Москвой», — говорится в сообщении.

Это первое прибытие авианосца США в Южную Корею за семь месяцев, уточнило агентство. Он примет участие в совместных учениях США, Южной Кореи и Японии Freedom Edge, которые ожидаются в конце июня.

Как передавало ИА Регнум, 18–20 июня президент России Владимир Путин посетил с государственным визитом КНДР и Вьетнам. В Пхеньяне российский президент и лидер КНДР Ким Чен Ын провели переговоры и подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Путин назвал его прорывным документом и отметил, что в рамках договора поставлены масштабные задачи и ориентиры по углублению связей двух стран.

По словам Путина, документ должен стать основой отношений России и КНДР на долгий период. Новый договор в числе прочего предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии в отношении одного из участников.

Ким Чен Ын, в свою очередь, отметил, что договор носит миролюбивый и оборонительный характер и нацелен на построение многополярного мира. Документ, предполагающий развитие сотрудничества Москвы и Пхеньяна, поднял союзнические отношения двух стран на новый, высокий уровень, добавил он.

Помощник президента Юрий Ушаков отмечал, что новый документ заменит Договор о дружбе и взаимной помощи 1961 года, Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 2000 года, а также Московскую и Пхеньянскую декларации 2000 и 2001 годов. Он пояснил, что обновление договора потребовалось в связи с глубокими изменениями в геополитической обстановке, а также качественными переменами в двусторонних отношениях Москвы и Пхеньяна в последнее время.

По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, визит Путина в Пхеньян и Ханой вызвал на Западе резкую реакцию, «в целом истерику». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предсказуемая реакция Запада на визиты президента Владимира Путина в КНДР и Вьетнам вызывает тем не менее полное непонимание в России, так как сотрудничество Москвы с Пхеньяном и Ханоем не направлено против третьих стран.

21 июня южнокорейский МИД вызвал посла России Георгия Зиновьева для выражения протеста в связи с подписанным в Пхеньяне договором России с Северной Кореей, в котором оговаривается военная помощь. Зиновьев на встрече в МИД Южной Кореи заявил о неприемлемости попыток шантажа и угроз в адрес России.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что визиты российского президента Владимира Путина в КНДР и Вьетнам продемонстрировали провал американской политики диктата и санкций, США оказались в луже.

В свою очередь агентство Advance отметило, что визит Владимира Путина в КНДР стал сигналом для Соединённых Штатов о том, что Москва стремительно укрепляет связи со своими партнёрами