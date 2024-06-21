Москва, 21 июня, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Визит президента России Владимира Путина в КНДР стал сигналом для Соединённых Штатов Америки о том, что Москва стремительно укрепляет связи со своими партнёрами, пишет Advance.

Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын

«Нынешний визит в Северную Корею — прямое послание США о том, что Москва приступила к активному выстраиванию отношений с государствами, с которыми её сближают общие взгляды, прежде всего на сами США», — пишет издание.

Как отмечается в материале, Москва усиливает своё влияние во многих регионах, тогда как политическая воля Вашингтона постепенно теряет свою силу, из-за чего эти страны «переходят на другую сторону».

При этом данный процесс может ускориться, так как страны, открыто делающие ставку на союз с Россией, знают, что «за Москвой стоит и Китай, а вместе они представляют собой ощутимую силу, которая вполне может стать альтернативой на мировой арене», заключило издание.

Как передавало ИА Регнум, 18 июня Владимир Путин прибыл в Пхеньян с дружественным государственным визитом. 19 июня лидеры двух стран провели неформальные переговоры тет-а-тет. Значительное место в этой беседе заняли вопросы безопасности и международной повестки, отметил российский президент. Кроме того, прошли переговоры делегаций в расширенном составе. Также Путин и Ким Чен Ын подписали договор о стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР, который, по словам главы российского государства, должен стать основой отношений России и КНДР на долгий период.

Путин заявил лидеру КНДР, что будет ждать его с ответным визитом в Москве. Он также поблагодарил жителей Пхеньяна за тёплый приём.

В свою очередь китайская газета Global Times отметила, что во время визита президента России Владимира Путина в КНДР весь мир увидел, что Москва и Пхеньян не одиноки, они не боятся изоляции и санкций.