Вашингтон, 22 июня, 2024, 09:56 — ИА Регнум. Визиты российского президента Владимира Путина в КНДР и Вьетнам продемонстрировали провал американской политики диктата и санкций, США оказались в луже. Об этом заявил журналистам посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

РИА Новости/Гавриил Григоров

«Визит Владимира Владимировича Путина в Северную Корею и во Вьетнам посадил американцев в лужу. Их политика диктата, их политика санкций, она полностью провалилась», — сказал Антонов.

По его словам, страны Глобального Юга с большим вниманием смотрят на Россию и тянутся к ней, и это в очередной раз подтвердилось.

Дипломат указал на то, что американские эмиссары, как правило, отправляются туда, где только что побывали представители России, чтобы узнать подробности визитов и попытаться нивелировать их итоги. Так, после визита Путина в Ханой вылетел помощник госсекретаря США Дэниел Критенбринк. В госдепартаменте заявили, что он подтвердит приверженность Вашингтона реализации договорённостей о двустороннем стратегическом партнёрстве с Вьетнамом.

Как сообщало ИА Регнум, 18–20 июня Путин посетил с государственным визитом КНДР и Вьетнам. В Пхеньяне российский президент и лидер КНДР Ким Чен Ын провели переговоры и подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Путин назвал его прорывным документом и отметил, что в рамках договора поставлены масштабные задачи и ориентиры по углублению связей двух стран.

По итогам переговоров в Ханое Путин и президент Вьетнама То Лам подписали ряд документов, в том числе приняли заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнёрства. В частности, страны намерены наращивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности.