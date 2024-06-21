Сеул, 21 июня, 2024, 09:04 — ИА Регнум. Посол России в Южной Корее Георгий Зиновьев пробыл в министерстве иностранных дел этой страны чуть более 30 минут.

TASS/AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

МИД Южной Кореи вызвал Зиновьева для выражения протеста в связи с подписанным в Пхеньяне договором России с Северной Кореей, в котором оговаривается военная помощь, ранее сообщало агентство «Рёнхап».

В ходе визита президента России Владимира Путина в КНДР был заключён, по словам лидера Ким Чен Ына, «самый мощный договор в истории российско-северокорейских отношений».

Речь о межгосударственном договоре о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, контуры которого были намечены ещё в ходе визита Ким Чен Ына на Дальний Восток осенью 2023 года.

Путин, в свою очередь, добавил, что Россия не исключает военно-технического сотрудничества с КНДР в рамках этого договора.