Москва, 21 июня, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Предсказуемая реакция Запада на визиты президента Владимира Путина в КНДР и Вьетнам вызывает тем не менее полное непонимание в России, так как сотрудничество Москвы с Пхеньяном и Ханоем не направлено против третьих стран. Об этом 21 июня заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По словам представителя Кремля, Запад, с одной стороны, отреагировал предсказуемо. С другой стороны, любая внешнеполитическая активность России, даже та, что концентрируется в близких к ней регионах, воспринимается в штыки. Вероятно, она воспринимается через призму основного направления западных устремлений по подавлению России, предположил он.

«С другой стороны она вызывает полное непонимание, потому что сотрудничество с нашими партнёрами никоим образом никогда не направлено против третьих стран», — отметил Песков.

Взаимодействие России с другими странами направлено исключительно на рост благосостояния народов, в нём участвующих, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 18–20 июня Путин посетил с государственным визитом КНДР и Вьетнам. В Пхеньяне российский президент и лидер КНДР Ким Чен Ын провели переговоры и подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Путин назвал его прорывным документом и отметил, что в рамках договора поставлены масштабные задачи и ориентиры по углублению связей двух стран.

По итогам переговоров в Ханое Путин и президент Вьетнама То Лам подписали ряд документов, в том числе приняли заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнёрства. В частности, страны намерены наращивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности.

По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, визит Путина в Пхеньян и Ханой вызвал на Западе резкую реакцию, «в целом истерику». Об этом она заявила в эфире на радио Sputnik.