Сеул, 21 июня, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Посол России в Сеуле Георгий Зиновьев на встрече в МИД Южной Кореи заявил о неприемлемости попыток шантажа и угроз в адрес России.

Yonhap via AP/ТАСС Георгий Зиновьев

«Зиновьев подчеркнул неприемлемость попыток угроз и шантажа в адрес Российской Федерации», — сообщили в посольстве.

В посольстве подчеркнули, что сотрудничество России и КНДР не направлено против третьих стран, соответствует принципам и нормам международного права, а также содействует укреплению мира и стабильности на Корейском полуострове.

Как передавало ИА Регнум, 19 июня президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР, который, по словам главы российского государства, должен стать основой отношений двух стран на долгий период. По словам северокорейского лидера, договор носит миролюбивый и оборонительный характер и нацелен на построение многополярного мира.

На следующий день представитель МИД Южной Кореи Лим Су Сок заявил, что Сеул сожалеет по поводу возможного военного и технического сотрудничества Москвы и Пхеньяна, которое якобы «является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН».

21 июня южнокорейский МИД вызвал посла РФ Георгия Зиновьева для выражения протеста в связи с подписанным в Пхеньяне договором России с КНДР.