Москва, 21 июня, 2024, 16:01 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы продлил арест совладельцу «Олимпситистроя» Александру Фомину по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова. Об этом говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

РИА Новости/Алексей Майшев Совладелец «Олимпситистроя» Александр Фомин

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования о продлении срока содержания под стражей в отношении Фомина Александра Григорьевича на срок 3 месяца, до 23.09.2024», — говорится в сообщении.

Днём ранее Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей Иванова на три месяца. При этом защита просила о переводе Иванова под домашний арест.

Как передавало ИА Регнум о задержании Тимура Иванова стало известно 24 апреля. Басманный суд Москвы арестовал его по уголовному делу о коррупции и заключил под стражу. Иванову вменили получение взятки на сумму в миллиард рублей, ему грозит до 15 лет лишения свободы. После задержания профиль Иванова перестал отображаться на официальном сайте Минобороны в разделе руководства ведомства. Позднее он заявил, что больше не занимает этот пост.

Помимо Фомина, по делу проходит предприниматель Сергей Бородин. По версии следствия, Фомин, находясь с Ивановым в доверительных отношениях, оказывал ему, а также Сергею Бородину и иным лицам услуги имущественного характера «в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания».

Свою вину в совершении преступления экс-замминистра обороны не признал.