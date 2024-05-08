Замминистра обороны Иванову вменяют взятку в миллиард рублей
Адвокат Мусаев: замминистра обороны Иванову вменяется взятка в 1 млрд рублей
Москва, 8 мая, 2024, 16:16 — ИА Регнум. Заместителю министра обороны России Тимуру Иванову вменяют взятку в размере около 1 млрд рублей, сообщил 8 мая адвокат подсудимого Мурад Мусаев.
По его словам, обвинение сводится к тому, что Иванов оказывал помощь компаниям-подрядчикам Министерства обороны. В обмен, по версии следствия, ему произвели ремонтно-строительные работы.
Ранее суд арестовал все счета и недвижимость замминистра обороны.
Как передавало ИА Регнум, Иванов был задержан вечером 23 апреля. На следующий день суд арестовал его до 23 июня. Замминистра обороны предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
По версии следствия, Иванов, вступив в преступный сговор, получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. Свою вину в совершении преступления замминистра обороны не признал.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 26 апреля призвал доверять только официальной информации и ориентироваться на официальные заявления по делу замминистра обороны.
8 мая адвокат Мусаев сообщил, что Иванова временно отстранили от должности.