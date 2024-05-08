Москва, 8 мая, 2024, 16:16 — ИА Регнум. Заместителю министра обороны России Тимуру Иванову вменяют взятку в размере около 1 млрд рублей, сообщил 8 мая адвокат подсудимого Мурад Мусаев.

Суды общей юрисдикции города Москвы Тимур Иванов

По его словам, обвинение сводится к тому, что Иванов оказывал помощь компаниям-подрядчикам Министерства обороны. В обмен, по версии следствия, ему произвели ремонтно-строительные работы.

Ранее суд арестовал все счета и недвижимость замминистра обороны.

Как передавало ИА Регнум, Иванов был задержан вечером 23 апреля. На следующий день суд арестовал его до 23 июня. Замминистра обороны предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, Иванов, вступив в преступный сговор, получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. Свою вину в совершении преступления замминистра обороны не признал.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 26 апреля призвал доверять только официальной информации и ориентироваться на официальные заявления по делу замминистра обороны.

8 мая адвокат Мусаев сообщил, что Иванова временно отстранили от должности.