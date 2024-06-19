Пхеньян, 19 июня, 2024, 10:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын завершили переговоры в формате тет-а-тет в Пхеньяне.

Гавриил Григоров/РИА Новости

Общение двух лидеров продолжалось около двух часов. Далее по программе предусмотрена неформальная прогулка двух лидеров по резиденции «Кымсусан» и чаепитие.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил на брифинге, что лидеры намерены побеседовать с глазу на глаз. Он добавил, что неформальному общению они посвятят довольно много времени, так как намерены обсудить наиболее важные, чувствительные вопросы. Программа визита весьма насыщенная, отметил Ушаков.

Как передавало ИА Регнум, 18 июня Владимир Путин начал государственный визит в Северную Корею, его самолёт вечером прибыл в Пхеньян. Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын встретил российского лидера в аэропорту, Путин поблагодарил его за тёплый приём.

Официальная часть визита началась 19 июня на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне. Ким Чен Ын встретил Путина на красной ковровой дорожке, после чего главы государств прошли на площадь. Церемония началась с исполнения гимнов России и КНДР, затем прошёл почётный караул. Ким Чен Ын и Владимир Путин представили друг другу членов своих делегаций. Затем они проследовали в резиденцию «Кымсусан» для переговоров.

Путин на переговорах заявил, что Россия десятилетиями противостоит навязываемой империалистической политике США. Он отметил, что Россия ценит политическую поддержку властей КНДР, в том числе в конфликте на Украине.

Президент РФ сообщил, что подготовлен новый фундаментальный документ, который станет основой отношений России и КНДР на долгий период. По его словам, визит Ким Чен Ына в Россию в 2023 году существенно помог строительству межгосударственных связей.

18 июня Путин распорядился подписать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР. Вместе с тем он разрешил МИД в ходе переговоров о подписании договора вносить в его проект изменения, не имеющие принципиального характера.