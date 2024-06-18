Москва, 18 июня, 2024, 10:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин распорядился подписать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на сайте правовой информации.

Михаил Метцель/РИА Новости Президент России Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын

«Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами и организациями, о подписании Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой», — говорится в документе.

Вместе с тем Путин разрешил МИД России в ходе переговоров о подписании договора вносить в его проект изменения, не имеющие принципиального характера.

«Считать целесообразным осуществить подписание Договора, предусмотренного настоящим распоряжением, на высшем уровне», — отмечается в распоряжении.

Как передавало ИА Регнум, Путин прилетит в Пхеньян вечером 18 июня, основные мероприятия пройдут 19 июня. Пхеньян из-за предстоящего визита Владимира Путина наполнен «атмосферой радости», написала 18 июня северокорейская газета «Нодон синмун».

В преддверии своего визита в КНДР Путин в статье для газеты «Нодон синмун» отметил, что, несмотря на многолетнее экономическое давление, провокации, шантаж и военные угрозы со стороны США, народ Северной Кореи столь же эффективно отстаивает свои интересы, борется за свою свободу, суверенитет, национальные традиции. По словам Путина, Россия неизменно поддерживала и будет поддерживать КНДР и героический корейский народ в его противостоянии коварному и агрессивному врагу, в его борьбе за независимость, самобытность, право самому выбирать путь развития.

В свою очередь, газета «Нодон синмун» отметила, что народы КНДР и России дорожат своими традициями и политическим доверием, особенно это важно в нынешнее время, когда «вражеские силы сформировали угрозы ядерной войны и стремятся к гегемонии на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии». И объединив усилия, две страны могут отразить любую агрессию.