Москва, 17 июня, 2024, 17:10 — ИА Регнум. В ходе визита президента России Владимира Путина в КНДР 18–19 июня будет подписан ряд значимых документов, сообщил 17 июня помощник главы государства Юрий Ушаков.

Михаил Метцель/ТАСС

Договор о партнёрстве двух стран, который может быть подписан в ходе визита, должен учитывать вопросы безопасности, отметил Ушаков.

«Над ним ещё стороны работают, в ближайшие часы сформируется окончательное решение в отношении его подписания. Он (договор — Прим. ред.) наметит перспективы дальнейшего сотрудничества и будет подписан, естественно, с учетом того, что между странами происходило в последние годы и в сфере международной политики, и в сфере экономики, и в сфере связей по всем линиям, включая учёт вопросов безопасности», — сказал помощник президента.

Договор РФ и КНДР не будет направлен против третьих стран, его цель — повышение уровня безопасности в регионе, подчеркнул Ушаков.

Президент прилетит в Пхеньян вечером 18 июня, основные мероприятия пройдут на следующий день, рассказал помощник главы государства. Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын проведут неформальные переговоры тет-а-тет, также пройдут переговоры делегаций в расширенном составе, отметил Ушаков.

«Помимо переговоров будет весьма продолжительное общение лидеров один на один. К этому общению будут по необходимости подключаться члены делегаций», — сказал Ушаков.

В состав российской делегации войдут в том числе первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, министры иностранных дел и обороны Сергей Лавров и Андрей Белоусов, рассказал также помощник президента.

В честь визита президента России в Пхеньяне пройдёт торжественный концерт, и Владимир Путин посетит это мероприятие, добавил Ушаков.

Как передавало ИА Регнум, о предстоящем «дружественном государственном визите» президента России в КНДР ранее 17 июня сообщила пресс-служба Кремля.

В сентябре 2023 года Ким Чен Ын посетил Россию. Он побывал на космодроме Восточный, в Комсомольске-на-Амуре, на аэродроме Кневичи в Приморье и во Владивостоке. Северокорейский лидер пригласил президента России приехать в КНДР. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Путин с благодарностью принял приглашение.

17 июня Песков рассказал, что Путин готовится к ряду поездок, в том числе за рубеж. Он отметил, что у президента будет насыщенная рабочая неделя. Пресс-служба Кремля проинформировала, что глава государства совершит рабочую поездку в Якутск, а позднее отправится в КНДР и Вьетнам.