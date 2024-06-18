Пхеньян, 19 июня, 2024, 02:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин признателен лидеру КНДР Ким Чен Ыну за личную встречу в аэропорту. Об этом 19 июня сообщило Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин и Ким Чен Ын

«Товарищ Владимир Владимирович Путин выразил радость от визита в Пхеньян и глубокую благодарность за то, что товарищ Ким Чен Ын лично выехал в аэропорт, чтобы тепло встретить его», — отметили в агентстве.

У трапа самолёта Ким Чен Ын, не сдерживая радости от новой встречи с российским коллегой, крепко пожал руку Путину и обнял его. После трогательной встречи президенту России преподнесли букет цветов.

Затем Ким Чен Ын и Владимир Путин сели в один автомобиль, в котором при поездке по ночному Пхеньяну обменялись мнениями по развитию двусторонних отношений.

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Как передавало ИА Регнум, 18 июня президент России Владимир Путин начал государственный визит в Северную Корею. Борт № 1 прибыл в Пхеньян вечером.

В преддверии двухдневного визита российского лидера на улицах Пхеньяна появились российские флаги, а в аэропорту повесили плакат о российско-корейской дружбе. Кроме того, портрет Путина разместили на одном из зданий в столице КНДР. Его изображения и российские флаги также установили вдоль дороги.

В аэропорту Путин и Ким Чен Ын «посоревновались» в галантности, когда решали, кто первым сядет в лимузин Aurus. После небольшой дипломатической церемонии Ким Чен Ын уступил Путину. Лидеры сели в автомобиль — кортеж мотоциклистов сопровождал их по дороге из аэропорта.