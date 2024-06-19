Пхеньян, 19 июня, 2024, 06:47 — ИА Регнум. На площади Ким Ир Сена в Пхеньяне 19 июня началась официальная часть государственного визита президента России Владимира Путина в КНДР с церемонии встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Официальное интернет-представительство президента России Владимир Путин и Ким Чен Ын

Кортеж российского лидера подъехал к центральной площади, где проходят главные государственные торжественные мероприятия КНДР. Площадь открыли в 1954 году в честь основателя республики Ким Ир Сена. Она может вместить более 100 тыс. человек.

Путина встретил Ким Чен Ын. Затем главы государств прошли на площадь.

В начале церемонии по традиции исполнили гимны России и КНДР. После этого прошёл почётный караул, Ким Чен Ын и Владимир Путин представили друг другу членов своих делегаций.

По завершении церемонии лидеры двух стран проведут российско-корейские переговоры в резиденции.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 18 июня борт президента России Владимира Путина приземлился в Пхеньяне. В аэропорту главу государства встречал лидер КНДР Ким Чен Ын. Путин выразил благодарность за тёплый приём и личную встречу главой Северной Кореи.

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У трапа самолёта Ким Чен Ын, не сдерживая радости от новой встречи с Путиным, крепко пожал его руку и обнял. После этого президенту России преподнесли букет цветов. Затем Ким Чен Ын и Владимир Путин сели в один автомобиль, в котором при поездке по Пхеньяну обменялись мнениями по развитию двусторонних отношений.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков 17 июня сообщил, что в ходе визита Путина в КНДР подпишут ряд значимых документов, в том числе, возможно, и договор о партнёрстве. Кроме того, Путин и Ким Чен Ын проведут неформальные переговоры тет-а-тет, также пройдут переговоры делегаций в расширенном составе. В состав российской делегации вошли в том числе первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, министры иностранных дел и обороны Сергей Лавров и Андрей Белоусов.

Пхеньян из-за предстоящего визита президента России наполнен «атмосферой радости», написала северокорейская газета «Нодон синмун». Издание отметило, что визит Путина в КНДР представляет реальную возможность развития дружественных отношений между странами.