Якутск, 18 июня, 2024, 09:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прибыл в Якутск, где глава государства ознакомится с достижениями республики и проведёт ряд встреч.

Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин

По окончании рабочей поездки в Якутию российский лидер отправится вечером 18 июня с государственным визитом в КНДР, а 19 июня — во Вьетнам.

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Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2023 года Путин поручил создать достойные условия жизни в Анадыре, Магадане и Якутске. Он отметил, что у всех этих городов есть много схожих проблем, включая суровый климат и сложную транспортную доступность. В качестве первоочередных для решения задач глава государства выделил обеспечение достойных жилищных условий, комфортной городской среды и современной транспортной инфраструктуры.

В январе Путин во время посещения Чукотки сообщил, что планировал побывать и в Якутии, но поездка сорвалась из-за плохой погоды. Он отметил, что подобное тем более может произойти и с любым рядовым гражданином, когда речь идёт о таких расстояниях и о регионах с такими климатическими условиями. Президент пообещал посетить республику позже.

17 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин готовится к ряду поездок, в том числе за рубеж. Он отметил, что у президента будет насыщенная рабочая неделя. Пресс-служба Кремля проинформировала, что глава государства совершит рабочую поездку в Якутск, а позднее отправится в КНДР и Вьетнам.

В преддверии приезда российского лидера Владимира Путина в Пхеньян в северокорейской газете «Нодон синмун» вышла его статья «Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года».