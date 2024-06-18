Москва, 18 июня, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Все массовые отравления в нескольких регионах России вызваны употреблением салата с фасолью одного и того же производителя, сообщил 18 июня Следственный комитет.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

В Москве, Нижегородской области и Татарстане за помощью к врачам с признаками отравления обратились более 120 человек, восемь из которых находятся в реанимации, напомнило ведомство.

«Установлено, что все они (пострадавшие. — Прим. ред.) заказывали продукты питания через службы доставки и употребляли в пищу салат, изготовителем которого является ООО «Локалкитчен», — отметила официальный представитель СК Светлана Петренко, которую цитирует Telegram-канал ведомства.

Управления СК в указанных регионах ранее возбудили уголовные дела по ст. 238 УК РФ (производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Теперь дело передано в центральный аппарат СК. Следователи устанавливают, в какие ещё регионы могла поступить опасная для здоровья продукция, будут проведены необходимые экспертизы.

«С учётом собранных следствием данных, свидетельствующих о том, что все пострадавшие употребляли в пищу продукцию одного производителя, председателем Следственного комитета России принято решение о передаче уголовных дел в производство Главного следственного управления СКР для дальнейшего расследования», — отметила Петренко.

С задержанными руководителями компании проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения, добавила официальный представитель СК.

Осведомлённый источник ИА Регнум ранее сообщил, что ООО «Локалкитчен», которое владеет сервисом доставки еды «Кухня на районе», в 2022 году привлекали к ответственности из-за салатов без маркировки с датой изготовления и сроком хранения. Тогда компанию обязали выплатить штраф в размере 300 тыс. рублей.

15 июня в Москве, а позднее в Нижегородской области и Татарстане были зафиксированы несколько случаев ботулизма. Количество госпитализированных стремительно увеличивалось. Случаи заболевания оказались связаны с сервисами доставки продуктов. По данным Роспотребнадзора, пострадавшие граждане употребляли в пищу «Салат лобио», изготовитель — ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком», изготовитель — ООО «Гастропорт». В помещениях, где производилась продукция, провели обыски, а сервис доставки еды «Кухни на районе» приостановил работу. Следственный комитет создал специальную группу по расследованию отравлений.