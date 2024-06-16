Москва, 16 июня, 2024, 18:27 — ИА Регнум. Сервис доставки еды «Кухня на районе» приостановил работу приложения из-за зарегистрированных в Москве случаев отравления, сообщалось в Telegram-канале компании.

Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Накануне в Роспотребнадзоре заявили, что некоторые из пострадавших употребляли в пищу «Салат лобио» из сервиса доставки.

«В его рецепте использовали консервированную фасоль от одного из наших поставщиков. Уже убрали блюдо из продажи и начали проверку всей цепочки поставок и производства», — заявили в компании.

Там отметили, что работу приложения также приостановили. Сервис планирует самостоятельно проверить всю продукцию, даже ту, которая не вызывает опасений.

Как сообщало ИА Регнум, в столице более десяти человек отравились продуктами, заказанными через службу доставки. 15 июня Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Позднее следователи провели обыски и изъяли для экспертизы продукцию, а также документы и некоторые предметы, в числе которых электронные носители и техника.

В Роспотребнадзоре не рекомендовали употреблять уже купленные продукты. Началось эпидрасследование. В департаменте здравоохранения столицы заверили, что о массовом отравлении ботулизмом речь не идёт. Болезнь не является инфекционной и не передается от человека к человеку.