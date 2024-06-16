Москва, 16 июня, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Следователи провели в Москве обыски из-за случаев отравления людей готовой продукцией, сообщили в управлении СК России по городу.

Кадр из видео

«При осмотре прилегающей к складским помещениям территории обнаружена интересующая следствие продукция, от которой работники пытались избавиться», — заявили в ведомстве.

Правоохранители изъяли документы и некоторые предметы, в числе которых электронные носители и техника.

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Потерпевшими признали десять лиц, добавили в СК. Сотрудники продолжат совместную работу с представителями Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июня стало известно, что более десяти человек отравились продуктами, заказанными через службу доставки. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В ведомстве уточнили, что пациенты с симптомами отравления обращались в больницы столицы в период с 14 по 15 июня.

В тот же день управление Роспотребнадзора в Москве приостановило продажу продукции, которая могла привести к госпитализации четырёх человек с подозрением на ботулизм. Пострадавшие употребляли в пищу продукцию «Салат лобио», изготовитель которой — ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН», и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» изготовителя ООО «Гастропорт», заявили в ведомстве. Там также не рекомендовали есть уже купленные продукты компаний. Началось эпидрасследование. В департаменте здравоохранения столицы заверили, что о массовом отравлении ботулизмом речь не идёт. Болезнь не является инфекционной и не передается от человека к человеку.