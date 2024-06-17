Москва, 17 июня, 2024, 14:24 — ИА Регнум. Создана следственно-оперативная группа по расследованию отравлений в Москве, устанавливаются пострадавшие и поставщики, сообщила 17 июня пресс-служба столичного Следственного комитета (СК) в своём Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«Создана следственно-оперативная группа и уголовное дело передано для дальнейшего расследования в первое управление по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в рамках уголовного дела устанавливаются все пострадавшие и лица, которые поставляли продукцию и взаимодействовали со службами доставки. В качестве свидетелей следователи допросили более 30 человек и провели пять обысков в местах реализации продукции. Вся изъятая в ходе обысков продукция направлена на исследование в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» на предмет установления токсичности и содержания опасных веществ. Также был назначен ряд судебных экспертиз.

«Следователи при взаимодействии с городскими медицинскими учреждениями, незамедлительно получают сведения о состоянии госпитализированных и необходимую документацию для назначения дальнейших исследований», — добавили в столичном СК.

Заместитель мэра российской столицы Анастасия Ракова уточнила, что в Москве за медицинской помощью обратился 121 человек с симптомами ботулизма. По её словам, на текущий период 55 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, 30 из них в реанимации.

Как передавало ИА Регнум, о первых пострадавших стало известно 15 июня. В этот день более десяти человек отравились продуктами, заказанными через службу доставки. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В ведомстве уточнили, что пациенты с симптомами отравления обращались в больницы столицы в период с 14 по 15 июня.

В тот же день управление Роспотребнадзора в Москве приостановило продажу продукции, которая могла привести к госпитализации четырёх человек с подозрением на ботулизм. Пострадавшие употребляли в пищу продукцию «Салат лобио», изготовитель которой — ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН», и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» изготовителя ООО «Гастропорт», заявили в ведомстве. Там также не рекомендовали есть уже купленные продукты компаний. Началось эпидрасследование. В департаменте здравоохранения столицы тогда заверили, что о массовом отравлении ботулизмом речи не идёт. Болезнь не является инфекционной и не передается от человека к человеку.

16 июня следователи провели обыски в складских помещениях компаний, чью продукцию потребляли пострадавшие. При осмотре прилегающей к складским помещениям территории обнаружена интересующая следствие продукция, от которой работники пытались избавиться, сообщали в столичном СК.