Москва, 18 июня, 2024, 13:26 — ИА Регнум. ООО «Локалкитчен», которое владеет сервисом доставки еды «Кухня на районе», привлекали к ответственности из-за салатов без маркировки с датой изготовления и сроком хранения в 2022 году. Тогда юрлицо обязали выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей из-за салата с крабовыми палочками. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Ведомости/ТАСС

«В отношении ООО «Локалкитчен» Зюзинской межрайонной прокуратурой Юго-Западного административного округа 29 ноября 2021 проводилась проверка соблюдения законодательства о качестве и безопасности пищевых продуктов. В рамках мероприятия по адресу было осмотрено помещение на Севастопольском проспекте, где были выявлены нарушения требований технических регламентов, создавшие угрозу причинения вреда жизни и здоровью населения, а именно: на хранении в холодильном оборудовании холодного цеха, в индивидуальной упаковке, находился салат из крабовых палочек (в количестве 3 штук) собственного изготовления без информации об условиях хранения, дате изготовления и сроке годности, что является нарушением п.7 ст. 17, ч.9 ст. 17 TP ТС «О безопасности пищевой продукции», ч.1 ст.36 Федерального закона от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», — говорится в материалах проверки.

По факту выявленного правонарушения было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов» (ч.2 ст. 14.43 КоАП РФ). 13 декабря 2021 года материалы дела были переданы на рассмотрение в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Юго-Западном административном округе города Москвы. 18 января 2022 года Заместитель главного государственного санитарного врача по Юго-Западному административному округу города Москвы вынес постановление о назначении административного наказания ООО «Локалкитчен» в виде штрафа в размере 320 000 рублей. Представители юрлица несколько раз пытались оспорить это решение в судах различных инстанций, но смогли лишь добиться снижения штрафа до минимального порога в 300 000 рублей. Последнее решение по этому делу было вынесено Арбитражным судом Московского округа 30 июня 2023 года. Кассационную жалобу ООО «Локалкитчен» оставили без удовлетворения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 15 июня в Москве были зафиксированы несколько случаев ботулизма. Количество госпитализированных стремительно увеличивалось. Случаи заболевания оказались связаны с сервисами доставки продуктов. По данным Роспотребнадзора, пострадавшие граждане употребляли в пищу продукцию — «Салат лобио» изготовитель: ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» изготовитель: ООО «Гастропорт».

В помещениях, где производилась продукция, провели обыски. А сервис доставки еды «Кухни на районе» приостановил свою работу. Число обратившихся за помощью в Москве превысило 120 человек. Следственный комитет создал специальную группу по расследованию отравлений в Москве. Но случаи ботулизма были зафиксированы и за пределами столицы. Более 10 жителей Нижнего Новгорода попали в реанимацию с признаками заболевания. Ещё 14 человек госпитализировали в Казани. 18 июня по по делу об отравлениях в Москве задержали гендиректора «Кухни на районе» и гендиректора производителя консервированной фасоли, которая предположительно содержала возбудителя заболевания.