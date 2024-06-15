Москва, 15 июня, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Роспотребнадзор начал эпидрасследование из-за подозрения на ботулизм у нескольких человек в Москве. В пресс-службе ведомства отметили, что всех пострадавших госпитализировали и установили круг контактных лиц.

Иван Шилов ИА REGNUM Роспотребнадзор

«Ведётся приостановка реализации продукции, которая, возможно, стала причиной заболевания, выясняются поставщики и изготовители», — заявили в организации.

В департаменте здравоохранения столицы заверили, что о массовом отравлении ботулизмом речь не идёт. В больницы поступили несколько граждан с симптомами отравления и подозрением на ботулизм.

Болезнь не является инфекционной и не передается от человека к человеку, напомнили в Роспотребнадзоре. Там добавили, что ситуация находится на контроле управления.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2022 года отравление с предварительным диагнозом «ботулизм» диагностировали у троих жителей Красноярского края. Глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев сообщил, что пострадавшие ели отварную кукурузу в вакуумной упаковке производства фирмы из Узбекистана. Всю отгруженную в магазины продукцию арестовали и изъяли. В отношении импортёра провели внеплановую проверку.