Москва, 15 июня, 2024, 20:06 — ИА Регнум. Управление Роспотребнадзора в Москве приостановило продажу продукции, которая могла привести к госпитализации четырёх человек с подозрением на ботулизм.

Иван Шилов ИА REGNUM Роспотребнадзор

«Пострадавшие граждане употребляли в пищу продукцию — «Салат лобио» изготовитель: ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» изготовитель: ООО «Гастропорт», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что продажу продукции указанных производителей приостановили до окончания эпидемиологического расследования. В ведомстве также не рекомендовали есть уже купленные продукты компаний. Ситуацию держат на строгом контроле, добавили в службе.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июня Роспотребнадзор начал эпидрасследование из-за подозрения на ботулизм у нескольких человек. Болезнь не является инфекционной и не передается от человека к человеку, отметили в ведомстве. В департаменте здравоохранения столицы заверили, что о массовом отравлении ботулизмом речь не идёт. В больницы поступили четыре человека с симптомами отравления и подозрением на ботулизм.

В ноябре 2022 года отравление с предварительным диагнозом «ботулизм» диагностировали у троих жителей Красноярского края. Глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев сообщил, что пострадавшие ели отварную кукурузу в вакуумной упаковке производства фирмы из Узбекистана. Всю отгруженную в магазины продукцию арестовали и изъяли. В отношении импортёра провели внеплановую проверку.