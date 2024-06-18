Рябков заявил, что изменения в ядерной доктрине России назрели
Москва, 18 июня, 2024, 18:52 — ИА Регнум. Анализ действий западных политиков, в том числе в ходе проведения специальной военной операции России на Украине, показывает, что уточнение некоторых параметров ядерной доктрины РФ назрело, заявил 18 июня заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
Такая работа ведётся, её проводят ответственно, и указать какие-либо временные графики уточнения параметров доктрины пока невозможно, сказал Рябков журналистам.
«Опыт последнего времени, в том числе полученный в ходе СВО, и анализ поведенческой модели коллективного Запада в связи с СВО, показывает, что необходимо уточнить некие параметры, которые применимы к ситуациям, описанным и в военной доктрине как таковой, и в основах государственной политики в области ядерного сдерживания», — отметил заместитель министра.
Как передавало ИА Регнум, в марте президент Владимир Путин заявил, что Россия готова применять оружие, в том числе ядерное, при возникновении опасности для существования российского государства, риске нанесения ущерба суверенитету и независимости страны. Президент напомнил, что всё это прописано в профильной стратегии. Также глава государства заявил, что российская ядерная триада является более современной, чем у любой другой страны.
7 июня президент отметил, что Россия в отличие от западных стран никогда не «бряцала» ядерным оружием. Глава государства также призвал не говорить на эту тему всуе, подчеркнув, что у Москвы нет необходимости в использовании ЯО. Он вновь отметил, что в вопросе о возможности применения ядерного оружия Москва руководствуется соответствующей доктриной, и добавил, что доктрина является «живым инструментом» и в неё при необходимости могут внести изменения.
В июне генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны — члены НАТО начали консультации по вопросу необходимости приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти заявления очередным случаем нагнетания напряжённости. Неприемлемые и направленные на эскалацию действия США и их союзников по НАТО ставят перед Россией вопрос о том, чтобы привести базовые документы по вопросам ядерного сдерживания в большее соответствие с текущими потребностями, заявил 11 июня Рябков.