Москва, 18 июня, 2024, 18:52 — ИА Регнум. Анализ действий западных политиков, в том числе в ходе проведения специальной военной операции России на Украине, показывает, что уточнение некоторых параметров ядерной доктрины РФ назрело, заявил 18 июня заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

Такая работа ведётся, её проводят ответственно, и указать какие-либо временные графики уточнения параметров доктрины пока невозможно, сказал Рябков журналистам.

«Опыт последнего времени, в том числе полученный в ходе СВО, и анализ поведенческой модели коллективного Запада в связи с СВО, показывает, что необходимо уточнить некие параметры, которые применимы к ситуациям, описанным и в военной доктрине как таковой, и в основах государственной политики в области ядерного сдерживания», — отметил заместитель министра.

Как передавало ИА Регнум, в марте президент Владимир Путин заявил, что Россия готова применять оружие, в том числе ядерное, при возникновении опасности для существования российского государства, риске нанесения ущерба суверенитету и независимости страны. Президент напомнил, что всё это прописано в профильной стратегии. Также глава государства заявил, что российская ядерная триада является более современной, чем у любой другой страны.

7 июня президент отметил, что Россия в отличие от западных стран никогда не «бряцала» ядерным оружием. Глава государства также призвал не говорить на эту тему всуе, подчеркнув, что у Москвы нет необходимости в использовании ЯО. Он вновь отметил, что в вопросе о возможности применения ядерного оружия Москва руководствуется соответствующей доктриной, и добавил, что доктрина является «живым инструментом» и в неё при необходимости могут внести изменения.

В июне генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны — члены НАТО начали консультации по вопросу необходимости приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти заявления очередным случаем нагнетания напряжённости. Неприемлемые и направленные на эскалацию действия США и их союзников по НАТО ставят перед Россией вопрос о том, чтобы привести базовые документы по вопросам ядерного сдерживания в большее соответствие с текущими потребностями, заявил 11 июня Рябков.