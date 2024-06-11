Москва, 11 июня, 2024, 15:09 — ИА Регнум. Неприемлемые и направленные на эскалацию действия США и их союзников по НАТО ставят перед Россией вопрос о том, чтобы привести базовые документы по вопросам ядерного сдерживания в большее соответствие с текущими потребностями. Об этом 11 июня заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Рябков указал на тенденцию к дальнейшему осложнению ситуации в этом вопросе.

«Те вызовы, которые множатся в результате неприемлемых эскалационных действий США и их союзников по НАТО, вне всякого сомнения, ставят перед нами во весь рост вопрос о том, как базовые документы в сфере ядерного сдерживания могут быть приведены в большее соответствие с текущими потребностями», — сказал он.

Замглавы МИД также отметил, что в практике ведомства не предусматривается предварительное освещение того, какие изменения могут внести в связанные с этой сферой документы, до принятия соответствующих решений.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июня бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что политикам США стоит серьёзно относиться к словам президента России Владимира Путина о ядерном оружии. Эксперт напомнил, что Москва рассматривает этот вид оружия исключительно в качестве крайней меры.

Путин 7 июня заявил, что Россия, в отличие от западных стран, никогда не «бряцала» ядерным оружием. Глава государства также призвал не говорить на эту тему всуе, подчеркнув, что у Москвы нет необходимости в его использовании.

Российский лидер также напомнил, что Москва руководствуется соответствующей доктриной в вопросе о возможности применения ядерного оружия. Президент добавил, что эта доктрина является «живым инструментом» и потому в неё при необходимости могут внести изменения.