Москва, 18 июня, 2024, 02:46 — ИА Регнум. В Москве Хамовнический районный суд заочно арестовал командира 138-й зенитной ракетной бригады (войсковой части А4608) Вооружённых сил Украины (ВСУ), полковника Николая Дзямана, отдавшего приказ об уничтожении самолёта Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом 17 июня сообщил Следственный комитет РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По данным следствия, 23 февраля воздушное пространство России патрулировал самолёт ВКС РФ. Полковник Дзяман осознавал, что указанный борт не предназначен для ведения боевых действий, не имел вооружения, полёт проходил исключительно в воздушном пространстве России. Однако украинский офицер отдал подчиненным незаконный приказ на его уничтожение. Эти действия привели к гибели 10 членов экипажа и крушению самолёта.

В связи с этим ему заочно предъявили обвинение в совершении преступления по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ («Террористический акт, повлекший причинение смерти человеку»). Украинского полковника объявили в федеральный розыск.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января ВСУ с территории Харьковской области сбили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными украинскими военнослужащими из зенитного ракетного комплекса. На борту находились 65 пленных бойцов, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Никто не выжил. В Министерстве обороны России назвали удар Киева по самолёту терактом. После изъятия фрагментов Ил-76 выяснилось, что для атаки по судну использовали зенитную управляемую ракету MIM-104А из комплекса Patriot.

Басманный суд Москвы 14 июня вынес постановление о заочном аресте пятерых иностранцев по статье о наёмничестве. В суде уточнили, что они являются фигурантами уголовного дела по ч. 3 ст. 359 УК РФ («Участие наёмника в вооруженном конфликте или военных действиях»).

В конце мая суд в Донецке заочно арестовал командира взвода ВСУ за обстрелы трёх сёл в ДНР в 2019 году. По сведениям региональной прокуратуры, украинский военный Евгений Бова с июля по сентябрь 2019 года, командуя батальоном 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, отдавал военным незаконные приказы об обстрелах жилых домов в сёлах Октябрь и Коминтерново в Новоазовском районе и в селе Чермалык в Тельмановском районе. В результате этих обстрелов один мирный житель погиб, пострадали 19 жилых домов.