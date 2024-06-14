Москва, 14 июня, 2024, 17:59 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы вынес поставление о заочном аресте ещё пятерых иностранцев по статье о наёмничестве. Информация 14 июня появилась на портале судов общей юрисдикции.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Удовлетворены ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Штруцель Н. и Тинашвили Р., Надирадзе В., Жангидзе Р., Цирекидзе А.«, — написано в картотеке.

Они являются фигурантами уголовного дела по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте или военных действиях). Другие подробности в суде не уточнили.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июня на портале разместили информацию об аресте четырёх иностранных граждан по статье о наёмничестве. Подробности их дел также не разглашали. Позднее стало известно, что одна из арестованных является грузинской снайпершей. Наёмницу объявили в международный розыск.

В марте Следственный комитет объявил в розыск около 700 воюющих на стороне украинской армии наёмников. Отмечалось, что в качестве обвиняемых заочно привлекли по ч. 3 ст. 359 УК РФ ряд граждан Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и Румынии.

В апреле 2024 года в России объявили в федеральный и международный розыск самого молодого грузинского наёмника ВСУ — снайпера Георгия Гелашвили 2002 года рождения. Его обвинили в возбуждении вражды и ненависти, а также в угрозах применения насилия и наёмничестве.

В начале мая стало известно, что российский суд заочно арестовал и объявил в международный розыск троих иностранцев из США, Молдавии и Израиля за участие в боевых действиях на стороне Украины против Вооружённых сил России. Речь идёт об американском морском пехотинце Трое Оффенбекере, уроженце Кишинёва Станиславе Гибадулине и гражданине Израиля Денисе Десятнике.