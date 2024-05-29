Донецк, 29 мая, 2024, 14:59 — ИА Регнум. Суд в Донецке заочно арестовал командира взвода ВСУ за обстрелы трёх сёл в ДНР в 2019 году, сообщили 29 мая в пресс-службе региональной прокуратуры.

Андрей Старостин/РИА Новости

«В Донецкой Народной Республике предстанет перед судом командир взвода 36-й отдельной бригады Вооружённых сил Украины, обвиняемый в обстрелах трёх населённых пунктов», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что украинский военный Евгений Бова с июля по сентябрь 2019 года, командуя батальоном 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, отдавал военным незаконные приказы об обстрелах жилых домов в ДНР в сёлах Октябрь и Коминтерново в Новоазовском районе и в селе Чермалык в Тельмановском районе. В результате этих обстрелов один мирный житель погиб, пострадали 19 жилых домов.

Военного заочно обвинили в убийстве, совершённом общеопасным способом, организованном группой, по мотивам политической, идеологической ненависти (пп. «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ), в покушении на убийство двух и более лиц, совершённом общеопасным способом, организованном группой, по мотивам политической, идеологической ненависти (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ), в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории (ч. 1 ст. 356 УК РФ) и в умышленном повреждении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба, совершённом общеопасным способом (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Прокуратура ДНР 29 мая утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбуждённому по вышеперечисленным статьям. Материалы дела ведомство направило в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу. Бову объявили в международный розыск. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА Регнум, 29 мая СК России проинформировал о заочном приговоре, вынесенном начальнику следственного изолятора № 23 Полтавы Алексею Домашову. Подполковника украинской внутренней службы Верховный суд ДНР приговорил в России к 22 годам колонии строгого режима, его признали виновным в жестоком обращении с военнопленными и в угрозах убийством. Домашов весной 2022 года применял к российским военнопленным физическое насилие, оказывал психологическое давление и угрожал убийством.

Прокуратура ДНР 27 мая сообщила о приговоре, вынесенном в ДНР командиру отделения нацгвардии Украины Юрию Шевчуку за убийство мирного жителя в Мариуполе 14 марта 2022 года. Шевчук расстрелял из автомата мирного жителя в одном из магазинов города. Его сослуживец после этого ударил раненого ножом в шею. Шевчука приговорили к 24 годам колонии строгого режима.